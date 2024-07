Résultat des législatives 2024 à Fort-de-France : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Fort-de-France : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et socio-économique de Fort-de-France définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,3% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 923 €/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (50,92%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (11,65%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Fort-de-France mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,78% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.