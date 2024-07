Résultat des législatives 2024 à Gap : les premiers chiffres du 2e tour

La participation est incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Gap au premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 32,96%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,74% au premier tour. Au second tour, 53,2% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Gap ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 27,81% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 26,72% au premier tour.

17:29 - Comprendre l'électorat de Gap : un regard sur la démographie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Gap apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 40 500 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 666 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 10 910 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (74,37%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 1 940 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 7,72%, contribue à son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 33,59% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 899,77 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. En résumé, à Gap, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.