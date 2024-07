Résultat des législatives 2024 à Gonfreville-l'Orcher : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Gonfreville-l'Orcher : une analyse socio-démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Gonfreville-l'Orcher se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 961 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 370 entreprises, Gonfreville-l'Orcher est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (73,52%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Gonfreville-l'Orcher forme une communauté diversifiée, avec ses 130 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2110,23 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,03%, révélant une situation économique tendue. Ainsi, Gonfreville-l'Orcher incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.