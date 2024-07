Résultat des législatives 2024 à Harfleur : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat d'Harfleur : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et socio-économique d'Harfleur définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,67%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 141 euros/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (28,18%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (4,57%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Harfleur mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,14% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.