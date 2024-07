Résultat des législatives 2024 à Illkirch-Graffenstaden : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Illkirch-Graffenstaden ? 34,06% des électeurs d'Illkirch-Graffenstaden ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,98% au premier tour. Au deuxième tour, 55,02% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 27,54% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 25,89% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait notamment capable d'impacter la participation à Illkirch-Graffenstaden.

17:29 - Illkirch-Graffenstaden : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel impact aura la population d'Illkirch-Graffenstaden sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,63%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 466 €/an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 8 363 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,03% et d'une population étrangère de 8,99% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,77% à Illkirch-Graffenstaden, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.