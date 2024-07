Résultat des législatives 2024 à Loire-Authion : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Loire-Authion : ce qu'il faut retenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Loire-Authion se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 416 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 902 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 4 854 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,1% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2354,95 euros par mois, la ville désire plus de prospérité. À Loire-Authion, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.