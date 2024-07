Résultat des législatives 2024 à Meylan : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la commune, le taux d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 25,18%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 14 218 personnes en âge de voter dans la commune, 21,88% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,74% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,1% au premier tour. Au second tour, 42,87% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des Français seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Meylan.

Démographie et politique à Meylan, un lien étroit

La démographie et le profil socio-économique de Meylan contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 1403 habitants/km² et 42,79% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 7,72% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le taux élevé de cadres, représentant 41,79%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,67%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,46%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,08% à Meylan, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.