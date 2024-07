Résultat des législatives à Grenoble : découvrez tous les chiffres EN DIRECT

17:29 - Les enjeux locaux de Grenoble : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Grenoble, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 15,3% des résidents sont des enfants, et 18,66% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux élevé de cadres, atteignant 30,27%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,40% et d'une population étrangère de 13,78% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 13,62% à Grenoble, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.