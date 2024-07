Résultat des législatives 2024 à Mirebeau-sur-Bèze (21310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Mirebeau-sur-Bèze, qui va raffler les électeurs de la gauche ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Mirebeau-sur-Bèze, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,67% des votes dans la localité. Une poussée à affiner néanmoins avec les 21,44% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 18 points à Mirebeau-sur-Bèze A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très observé. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Mirebeau-sur-Bèze entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse vainqueur à Mirebeau-sur-Bèze ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Mirebeau-sur-Bèze pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette élection localement. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette fois gagner ce scrutin localement. Le RN arrivait également en première position à Mirebeau-sur-Bèze à l'époque, au cours des élections des députés. Dans la commune, c'est Mélanie Fortier qui arrivait en tête au premier tour avec 25,70%. Benoît Bordat (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,87%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,13%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Grâce à 43,78% des bulletins de vote, Tatiana Guyenot (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mirebeau-sur-Bèze, dimanche 30 juin au soir du premier round des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Benoît Bordat (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Catherine Hervieu (Front populaire) avec 24,6% et 18,67% des électeurs. C'est aussi Tatiana Guyenot qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de la Côte-d'Or, avec cette fois 34,64%, devant Catherine Hervieu avec 27,67% et Benoît Bordat avec 24,65%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Mirebeau-sur-Bèze ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Les chiffres montrent un taux d'abstention de 29,88% au 1er tour des élections législatives 2024 à Mirebeau-sur-Bèze, inférieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 43,94% des électeurs de Mirebeau-sur-Bèze (21) avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 51,03% pour les européennes de 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Mirebeau-sur-Bèze, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Mirebeau-sur-Bèze, l'une des clés des élections législatives est indiscutablement l'ampleur de la participation. 29,88% des électeurs de Mirebeau-sur-Bèze ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,73% au sein de la commune, contre une abstention de 21,67% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,57% au premier tour. Au second tour, 55,91% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Élections à Mirebeau-sur-Bèze : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Mirebeau-sur-Bèze façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,04%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (67,43%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (82,18%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 694 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,02%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,22%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mirebeau-sur-Bèze mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,47% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.