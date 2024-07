Résultat des législatives à Dijon : les résultats du scrutin dévoilés EN DIRECT

À Dijon, l'abstention constitue l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. 30,96% des électeurs de Dijon se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,83% au premier tour et 51,54% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Dijon ? Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 85 774 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 23,41% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 28,84% au deuxième tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait de nature à inciter les électeurs de Dijon à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Dijon : enjeux locaux et perspectives électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Dijon déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,18% et une densité de population de 3838 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (62,93%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 43 438 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,49% et d'une population immigrée de 11,93% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 13,31% à Dijon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.