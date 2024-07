Résultat des législatives à Nîmes : suivez tous les scores EN DIRECT

19:30 - Le défi de la participation étudié à la loupe à Nîmes

Au fil des précédentes élections, les 150 335 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Nîmes, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 38,11%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 52,11% au niveau de Nîmes (30). Le taux d'abstention était de 54,58% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.