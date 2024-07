Résultat des législatives 2024 à Rillieux-la-Pape : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent le plus souvent les habitants de cette agglomération ? À Rillieux-la-Pape, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 a atteint 34,17%, moins élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, parmi les 17 071 personnes en âge de voter à Rillieux-la-Pape, 50,54% avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 55,97% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

À Rillieux-la-Pape, l'abstention constitue sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 était de 34,17%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,14% au premier tour et 52,66% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Rillieux-la-Pape ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,34% des votants de la ville, contre une abstention de 31,82% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Rillieux-la-Pape ?

17:29 - Rillieux-la-Pape aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Rillieux-la-Pape, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec 40,79% de population active et une densité de population de 2097 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 15,84% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (72,49%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 7 603 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,24% et d'une population étrangère de 15,29% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,15% à Rillieux-la-Pape, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.