Résultat des législatives 2024 à Romorantin-Lanthenay : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Romorantin-Lanthenay : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La composition démographique et la situation socio-économique de Romorantin-Lanthenay façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 391 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,69%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 970 euros/an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,63% et d'une population étrangère de 8,62% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Romorantin-Lanthenay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,8% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.