Résultat des législatives 2024 à Royan : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Royan reste la participation L'abstention constitue immanquablement l'une des clés de ces élections législatives. Dans la commune, 70,18% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 74,52% au premier tour, soit 12 679 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 50,67% au premier tour et 49,75% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des Français seraient de nature à ramener les citoyens de Royan dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Royan A mi-chemin des législatives, Royan regorge de diversité et d'activités. Avec ses 19 029 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 325 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 5 107 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 7,87% des résidents sont des enfants, et 21,16% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les 434 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2094,53 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,16%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Royan, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.