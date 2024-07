Résultat des législatives 2024 à Sainte-Marie : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:30 - Participation à Sainte-Marie : un sursaut par rapport au scrutin européen Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? À Sainte-Marie, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a été de 44,29%, plus important que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 27 450 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Marie, 24,75% avaient en effet participé à l'élection. Le taux de participation était de 27,59% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Sainte-Marie À Sainte-Marie, l'un des facteurs décisifs des élections législatives est indéniablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Sainte-Marie s'élevait à 55,71%. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 26 539 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 41,36% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,15% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 72,22% au premier tour. Au second tour, 70,06% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Sainte-Marie ce soir ? La question des retraites et l'insécurité sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Sainte-Marie.

17:29 - Démographie et politique à Sainte-Marie, un lien étroit Comment les électeurs de Sainte-Marie peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 377 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,78%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,51%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 7 389 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,33%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (13,54%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,86% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.