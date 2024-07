Résultat des législatives 2024 à Savenay : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Savenay : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Savenay est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 350 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 531 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 775 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,64% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 126 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,26%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 30 174 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Savenay, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.