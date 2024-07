Résultat des législatives 2024 à Villars : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Les données montrent une participation de 69,09% lors du 1er tour des législatives 2024 à Villars, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 53,37% au sein de Villars (42). Le taux de participation était de 50,99% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

17:29 - Le poids démographique et économique de Villars aux élections législatives

À Villars, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec 43,67% de population active et une densité de population de 1401 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 8,31% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 925 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,57%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,01%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Villars mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,48% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.