Résultat des législatives à Saint-Étienne : tous les résultats RN, Ensemble, Front populaire - EN DIRECT

18:35 - À Saint-Étienne, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste la participation

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Saint-Étienne ? Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 36,49%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 88 099 personnes en âge de voter au sein de la ville, 28,31% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 34,46% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,84% au premier tour et 57,47% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des familles pourrait nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Étienne (42000).