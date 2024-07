Résultat des législatives 2024 à Roche-la-Molière : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Roche-la-Molière : démographie, élections et stratégies politiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Roche-la-Molière est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 863 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 623 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,58%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 350 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,44%, Roche-la-Molière se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 46,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 772,41 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Roche-la-Molière, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.