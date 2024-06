En direct

19:51 - Les orphelins de la Nupes font envie Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 18,14% à Aire-sur-l'Adour. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Aire-sur-l'Adour, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 37,66% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le RN à Aire-sur-l'Adour Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 24% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Aire-sur-l'Adour aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Aire-sur-l'Adour. Ladite liste cumulait 31,59% des suffrages, soit 766 voix, contre Raphaël Glucksmann à 18,14% et Valérie Hayer à 15,63%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Aire-sur-l'Adour en 2022 ? Aire-sur-l'Adour avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,81%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 27,17% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,74% et 10,94% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 43,17% contre 56,83%.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Aire-sur-l'Adour ? Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Aire-sur-l'Adour, comptant 16,55%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 37,66% des voix. A l'issue du second tour, c'est encore Boris Vallaud qui va glaner le plus de suffrages, avec 55,48% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Aire-sur-l'Adour et leurs implications électorales En pleine campagne électorale législative, Aire-sur-l'Adour est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 6 220 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 612 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 716 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (72,38%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Aire-sur-l'Adour forme une communauté diversifiée, avec ses 245 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2089,61 € par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,64%, synonyme d'une situation économique mitigée. Finalement, à Aire-sur-l'Adour, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Les législatives commencent à Aire-sur-l'Adour : la participation en question À Aire-sur-l'Adour, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,91% au premier tour. Au deuxième tour, 49,3% des citoyens ne se sont pas déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, 23,35% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,01% au premier tour.