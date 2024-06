En direct

19:43 - Les supporters de la coalition de gauche observés La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann avait atteint 15,53% à Amou il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 3,24% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,59% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 22% sur place. Lors du premier tour des élections des députés à Amou, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 35,86% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Amou avant les législatives Que tirer des résultats des dernières élections ? L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 20% à Amou lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les élections du 9 juin se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Le RN à son niveau national à Amou au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes à Amou. Le mouvement cumulait 28,96% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 15,53% et Valérie Hayer à 15,21%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Amou lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Amou avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,87%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 26,71% des suffrages. Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,98% et 12,83% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,9% contre 55,1%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Amou ? Se retourner sur le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Les élections législatives 2022 à Amou ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 16,47% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription des Landes, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 35,86% des voix. Amou optera d'ailleurs encore pour Boris Vallaud au second tour, finalement en tête localement avec 55,57%.

11:02 - Amou et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quelle influence les électeurs d'Amou exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 56 hab par km² et 39,17% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 12,06% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (76,46%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 702 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,65%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,46%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Amou mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,75% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Abstention à Amou : quelles perspectives pour les élections législatives ? Le taux d'abstention sera sans aucun doute l'un des facteurs clés de ces législatives 2024 à Amou (40330). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,99% au premier tour. Au deuxième tour, 55,46% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Amou ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 80,79% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 82,4% au deuxième tour, ce qui représentait 983 personnes.