Alors que déduire de l'ensemble de ces scores ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 26% ou plus à Anduze ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Dans le détail, 463 habitants d'Anduze passés par les isoloirs ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a glané ainsi 33,55% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 15,22% et Valérie Hayer à 13,19%.

Marine Le Pen finissait loin derrière à Anduze au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 23,9% contre 26,28% pour Emmanuel Macron et 25,04% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 56,38% contre 43,62% pour Le Pen.

Le score en faveur du RN sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection du Parlement 2024. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune d'Anduze, récoltant 18,55% des voix sur place, contre 31,58% pour Michel Sala (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au deuxième tour, c'est encore Michel Sala qui va remporter le plus de votes, avec 55,31% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Anduze mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Le taux de chômage à 22,67% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 33,46% de population active et une densité de population de 237 habitants par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Un salaire moyen mensuel net de 1989,71 €/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (15,32%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,86%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,09%, comme à Anduze, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

À Anduze (30140), l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,19% au premier tour et seulement 49,66% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Anduze ? En comparaison, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,59% dans la ville. La participation était de 76,39% au premier tour, c'est-à-dire 1 883 personnes.