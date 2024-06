Résultat des législatives à Athis-Mons : premiers chiffres de l'élection 2024

Une autre question qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 12,5% à Athis-Mons il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 46% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Athis-Mons, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 40,94% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? Si on tient compte de la progression du RN qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait s'élever à environ 20% à Athis-Mons. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le parti sur place ces dernières années : un bond de 4 points qui peut toujours grimper.

L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 39,08% et Emmanuel Macron avec 23,14% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection présidentielle à Athis-Mons. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 16,29% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 66,15% contre 33,85% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Athis-Mons en 2022, lors des élections législatives, avec 14,15% au premier tour, contre 40,94% pour Claire Lejeune (Nupes), Athis-Mons votant pour la 7ème circonscription de l'Essonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (57,44% contre 42,56% pour le RN). Claire Lejeune remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Athis-Mons

En pleine campagne électorale législative, Athis-Mons est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 36 222 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 602 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 9 406 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,63% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Athis-Mons abrite une communauté diversifiée, avec ses 7 386 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 798 euros/an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Athis-Mons, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.