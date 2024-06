En direct

19:41 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes disparue à Avèze ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 16,85% à Avèze. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 33% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Avèze, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 39,36% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 12 points à Avèze Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà gagné 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Avèze le 9 juin ? Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Avèze, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 36,18% des voix contre Raphaël Glucksmann à 16,85% et Manon Aubry à 9,44%. Ce sont ainsi 161 habitants qui se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - 27,24% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Avèze C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Avèze lors du premier tour de la présidentielle avec 27,24%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,92%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,93% et 9,3% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,42% contre 54,58%.

12:32 - Michel Sala (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Avèze Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune d'Avèze, récoltant 19,55% des voix sur place, contre 39,36% pour Michel Sala (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 42,16% contre 57,84% pour les vainqueurs. Michel Sala remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Avèze : une analyse socio-démographique Dans les rues d'Avèze, le scrutin est en cours. Dotée de 712 logements pour 1 063 habitants, la densité de la ville est de 260 hab/km². L'existence de 75 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le bourg, 13,68% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 11,62% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 32,56% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 466,40 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Avèze incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Avèze À Avèze, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,16% au premier tour et seulement 51,86% au deuxième tour. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 862 personnes en âge de voter dans la localité, 31,55% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,77% au premier tour. L'inflation dans le pays et son impact sur le moral des foyers français pourraient entre autres pousser les électeurs d'Avèze à s'intéresser plus fortement au scrutin.