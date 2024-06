Résultat des législatives à Avignon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Avignon La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 14,39% à Avignon. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 44% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Avignon, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 34,41% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,41% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,49% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Avignon ? Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… Si en France entière, les instituts de sondage dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 15 points de plus aux législative 2024 en comparaison de son score des dernières législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 39% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a pris que 2 points de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Avignon dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. 26,67% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Avignon, face à Manon Aubry à 22,1% et Raphaël Glucksmann à 14,39%. Le mouvement nationaliste a attiré ainsi pas moins de 6927 électeurs d'Avignon.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Avignon au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Performance notable : le RN avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La leader de la formation avait rassemblé 18,94% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 36,87%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 20,42% et Marine Le Pen avec 18,94%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 37,69% contre 62,31%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Avignon ? Lors des dernières législatives à Avignon, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 24,71% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 34,41% pour Farid Faryssy (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (54,76%). Farid Faryssy conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Avignon : une analyse socio-démographique La démographie et la situation socio-économique d'Avignon déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,97% et une densité de population de 1419 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2070,66 euros/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,79% et d'une population immigrée de 20,94% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,61% à Avignon, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Perspectives de la participation aux législatives à Avignon Au cours des derniers scrutins électoraux, les 91 878 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation atteignait 46,5% dans la commune d'Avignon. La participation était de 44,13% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 41,26% au premier tour. Au second tour, 42,18% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 55 743 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 69,02% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 64,62% au deuxième tour, ce qui représentait 36 040 personnes.