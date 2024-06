Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait engrangé les votes à Beaurevoir lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 47,78% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Éric Zemmour étaient distancés à 21,89% et 9,59% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon, avec 9,16% des voix pour sa part. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la figure du Rassemblement national qui avait le plus convaincu à Beaurevoir avec 69,69%, devant Emmanuel Macron à 30,31%.

11:02 - Comment la composition démographique de Beaurevoir façonne les résultats électoraux ?

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Beaurevoir révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,82%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (72,28%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (73,13%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 401 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,23%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,6%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beaurevoir mettent en relief une diversité de qualifications, avec 10,52% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.