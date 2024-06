En direct

19:43 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Bégaar pour ces élections législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,77% à Bégaar. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (3,09%), Marie Toussaint (2,51%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (4,45%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 21% sur place. A l'issue du premier tour des législatives à Bégaar, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 39,88% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Bégaar en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 37,14% à Bégaar le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Le 9 juin en effet, à Bégaar, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 37,14% des voix devant Jean Lassalle à 14,89% et Raphaël Glucksmann à 12,77%. Ce sont ainsi 192 habitants qui se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - À Bégaar, le résultat de la présidentielle toujours pertinent L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Bégaar lors du premier tour de la présidentielle avec 26,37%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,03%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,33% et 12,58% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 49,4% contre 50,6%.

12:32 - À Bégaar, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très analysé. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Bégaar il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 20,84% au premier tour, contre 39,88% pour Boris Vallaud (Nupes), Bégaar votant pour la 3ème circonscription des Landes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale (62,09% contre 37,91% pour le RN). Boris Vallaud conservait donc son avance sur place.

11:02 - Bégaar : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Bégaar, les élections sont en cours. Dotée de 576 logements pour 1 215 habitants, la densité de la ville est de 40 habitants par km². Avec 59 entreprises, Bégaar permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 44,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 334,34 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bégaar, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Bégaar : les chiffres clés À Bégaar (40400), l'un des critères décisifs du scrutin législatif sera indéniablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,62% au premier tour. Au second tour, 48,02% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 18,39% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 20,93% au second tour.