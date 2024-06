Résultat des législatives à Belfort : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Belfort ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire ce dimanche ? La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Belfort, la Nupes avait en effet cumulé 30,57% des votes si on englobe les 2 circonscriptions couvrant la ville. Une performance à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,4% à Belfort. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 35% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Belfort Que peut-on retenir de cette masse de données ? Si on se penche sur la progression du RN qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer tout proche des 20% à Belfort. Une projection qui semble coller avec les suffrages également gagnés par le parti dans la localité en 5 ans et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Un 26,48% dans la moyenne nationale pour Bardella à Belfort au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est évocateur. C'est en effet la liste présentée par Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Belfort, avec 26,48% des voix exprimées, soit 3116 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 17,6%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 13,02%.

14:32 - 29,54% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Belfort Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de la présidentielle. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 29,54% et Emmanuel Macron avec 24,24% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Belfort. La double-finaliste à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 19,89% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 60,82% devant Marine Le Pen (39,18%).

12:32 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Belfort ? Au premier tour des législatives 2022, Belfort, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats Nupes s'imposer avec 30,57%, alors que le RN sera distancé à 14,48%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place aux candidats Les Républicains pour le leadership localement.

11:02 - Les enjeux locaux de Belfort : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Belfort fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 45 155 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 113 entreprises, Belfort offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (61,15%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 6 018 résidents étrangers, Belfort se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2333,7 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 20,43%, synonyme d'une situation économique précaire. À Belfort, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Belfort ? L'étude des consultations politiques antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des européennes de début juin, 24 522 inscrits sur les listes électorales de Belfort (Territoire de Belfort) s'étaient rendus aux urnes (soit 49,26%), contre une participation de 46,26% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,56% au premier tour et seulement 42,75% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Belfort ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 24 216 personnes en âge de voter au sein de la commune, 66,14% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 70,68% au premier tour, soit 17 116 personnes.