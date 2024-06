Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste de Raphaël Glucksmann avait glané 11,72% à Bessèges pour ce tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (6,03%), l'EELV Marie Toussaint (2,73%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (5,23%) le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bessèges, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 28,34% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… En regardant la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de se situer à environ 30% à Bessèges. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages également gagnés par les lepénistes dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Une percée du RN aussi à Bessèges il y a trois semaines ?

Le résultat de ce 30 juin va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Bessèges, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, récoltant 43,57% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 11,72% et Valérie Hayer à 10,35%. Ce sont ainsi 383 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la cité.