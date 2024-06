Résultat des législatives à Béthune : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont choisir les supporters de la Nupes disparue à Béthune ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 17,25% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 10,86% à Béthune pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (6,67%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (4,1%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,38%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 23% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Béthune Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 30% à Béthune ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Béthune le 9 juin dernier ? On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui a bouleversé le pays très récemment. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Béthune, à 39,63%, soit 3085 voix dans la ville. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 13,66% et Raphaël Glucksmann à 10,86%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Béthune en 2022 ? L'élection suprême avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen glanait 32,4% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,8% et 18,01% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,62% des voix. Au second tour de cette présidentielle, c'est également Marine Le Pen qui gagnait à Béthune avec 50,57%, devant Emmanuel Macron à 49,43%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Le RN arrivait en première position à Béthune lors des législatives de 2022. C'est en effet Caroline Parmentier qui arrivait en tête au premier tour avec 22,25% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 52,96%.

11:02 - Béthune : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des législatives, Béthune apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 24 992 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 2 202 entreprises, Béthune offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (63,18%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Béthune abrite une communauté diversifiée, avec ses 912 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2219,5 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,27%, révélant une situation économique mitigée. À Béthune, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Béthune Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des législatives à Béthune (62400) ? L'inflation dans le pays est capable de pousser les citoyens de Béthune à ne pas rester chez eux. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 67,48% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 66,57% au premier tour, ce qui représentait 11 581 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 43,57% au premier tour. Au deuxième tour, 41,14% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Béthune pour les législatives 2024 ? Quel député se substituera à Marguerite Deprez-Audebert dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais ?