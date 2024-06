En direct

19:49 - Les suffrages de la coalition de gauche convoités L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Boisset-et-Gaujac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,37% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 13,77% à Boisset-et-Gaujac le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN en force à Boisset-et-Gaujac pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà puissante à Boisset-et-Gaujac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (36,2%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (43,24%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 35% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Boisset-et-Gaujac début juin ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Boisset-et-Gaujac, avec 43,24% des suffrages (518 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,77%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 9,35%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Boisset-et-Gaujac ? Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Boisset-et-Gaujac lors de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 31,65% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,76% et 20,25% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 9,94% des voix pour sa part. Au second tour de l'élection, c'est encore la leader de l'ancien FN qui se plaçait en tête avec 56,05%, devant Emmanuel Macron à 43,95%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant départ pour le RN à Boisset-et-Gaujac. On retrouvait en effet Jean-Marie Launay devant ses concurrents au premier tour, avec 27,87% dans la ville, partie intégrante de la 5ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 55,37%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,63%.

11:02 - Boisset-et-Gaujac : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Boisset-et-Gaujac, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 591 habitants répartis dans 1 194 logements, cette commune présente une densité de 177 hab/km². Ses 257 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 776 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 29,25% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2189,17 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. Pour conclure, Boisset-et-Gaujac incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Boisset-et-Gaujac : que retenir des précédentes élections ? Au cours des dernières années, les 2 636 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,27% des inscrits sur les listes électorales de Boisset-et-Gaujac (Gard), contre une abstention de 44,97% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,9% au premier tour et seulement 52,27% au deuxième tour. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 109 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,26% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 23,38% au premier tour.