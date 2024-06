Résultat des législatives à Bolbec : premiers chiffres de l'élection 2024

La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en séduire une portion. La liste Glucksmann avait cumulé 8,38% à Bolbec pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 5,86% de Manon Aubry (LFI), les 1,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,82% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,16% des bulletins dans la commune.

Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des éléments se distinguent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 50% ou plus à Bolbec ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Bien des choses ont changé depuis ces élections. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Bolbec. L'extrême droite séduisait 51,12% des votes, contre Valérie Hayer à 9,55% et Raphaël Glucksmann à 8,38%.

La communauté des électeurs de Bolbec avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022 puisque la leader de l'ancien FN terminait avec 40,14% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 20,25% et 20,01% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 4,34% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 62,7%, devant Emmanuel Macron à 37,3%.

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bolbec se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 635 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 438 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 19,64% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 24,12% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 184 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 380 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,26%, annonçant une situation économique instable. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bolbec s'inscrit dans l'histoire de la France.