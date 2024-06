Résultat des législatives à Bourgoin-Jallieu : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Bourgoin-Jallieu La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? A l'issue des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 14,34% à Bourgoin-Jallieu. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 34% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (13,77%), de l'EELV Marie Toussaint (5,57%) ou encore de Léon Deffontaine (2,64%). La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Bourgoin-Jallieu, la Nupes avait par ailleurs accumulé 29,15% des votes au total sur les 2 circonscriptions de la ville, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à Bourgoin-Jallieu Que peut-on retenir de cet ensemble de données ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Bourgoin-Jallieu entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut conclure que le RN sera à près de 27% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bourgoin-Jallieu dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 2557 électeurs de Bourgoin-Jallieu ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a convaincu 30,56% des voix contre Raphaël Glucksmann à 14,34% et Manon Aubry à 13,77%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Bourgoin-Jallieu lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 26,66% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,78% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Bourgoin-Jallieu. La double-finaliste au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 20,94% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 61,25% devant Marine Le Pen (38,75%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Bourgoin-Jallieu ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Bourgoin-Jallieu il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 19,35% au premier tour, contre 29,15% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Bourgoin-Jallieu se tournera en revanche vers des candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 59,73%.

11:02 - Bourgoin-Jallieu : élections législatives et dynamiques démographiques A mi-chemin des législatives, Bourgoin-Jallieu fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 29 577 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 843 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 7 596 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (23,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 3 244 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 780 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,93%, révélant une situation économique mitigée. À Bourgoin-Jallieu, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention aux législatives à Bourgoin-Jallieu : les chiffres clés À Bourgoin-Jallieu (38300), le taux d'abstention sera indéniablement un facteur essentiel de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,63% au premier tour et seulement 60,26% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Bourgoin-Jallieu ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 30,8% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 33,33% au deuxième tour.