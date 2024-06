En direct

19:41 - Les votes de la gauche unie en question La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Branoux-les-Taillades, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,33% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 7,07% à Branoux-les-Taillades. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Branoux-les-Taillades Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais des indices apparaissent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% voire plus à Branoux-les-Taillades ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Branoux-les-Taillades il y a trois semaines ? Le résultat de ce 30 juin au soir va certainement plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste emmenée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Branoux-les-Taillades, avec 47,7% des électeurs devant la liste dirigée par Léon Deffontaines avec 14,47%, et Valérie Hayer avec 9,54%.

14:32 - 38,52% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Branoux-les-Taillades C'est probablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Branoux-les-Taillades au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 38,52% dès le premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 19,88% et 14,69% des voix. Fabien Roussel finissait au pied de ce podium avec seulement 8,89% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour la patronne du RN au deuxième tour devant Macron avec 64,61%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Branoux-les-Taillades ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces législatives2024 sera très analysé. Les élections législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Branoux-les-Taillades. On retrouvait en effet Jean-Marie Launay en tête au premier tour, avec 36,76% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,22%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,78%.

11:02 - Branoux-les-Taillades aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Branoux-les-Taillades peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec 26% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,32%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (63,19%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 552 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,43%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,8%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,23%, comme à Branoux-les-Taillades, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Abstention à Branoux-les-Taillades : quelles perspectives pour les législatives ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des consultations démocratiques précédentes ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 42,63% des personnes habilitées à participer à une élection à Branoux-les-Taillades avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 47,08% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,31% au premier tour et seulement 49,17% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.