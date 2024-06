Résultat des législatives à Briançon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Briançon, quels peuvent être les reports du vote de gauche ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Briançon, le binôme Nupes avait en effet réuni 34,06% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 17,55% à Briançon. Mais ce sont 37% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (9,78%), de Marie Toussaint (10,19%) ou encore de Léon Deffontaine (1,95%).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Briançon lors des législatives ? Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Le RN devrait s'approcher de 20% à Briançon lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les élections du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Un 27,81% dans la moyenne nationale pour le RN à Briançon il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Si on se penche sur le détail, 1239 électeurs de Briançon ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, cumulait ainsi 27,81% des voix contre Raphaël Glucksmann à 17,55% et Valérie Hayer à 12,77%.

14:32 - 27,58% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Briançon La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 27,58% et Emmanuel Macron avec 24,15% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle à Briançon. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 20,22% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 60,75% devant Marine Le Pen (39,25%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Briançon, obtenant 15,56% des voix sur place, contre 37,14% pour Joel Giraud (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (52,94% contre 47,06% pour le RN). Joel Giraud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Briançon et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Briançon peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 7,54% et une densité de population de 440 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (46,08%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4 125 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (21,58%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (23,5%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 36,59%, comme à Briançon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les élections législatives à Briançon sont lancées L'un des critères forts de ces élections législatives sera à n'en pas douter le niveau de participation à Briançon. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,46% au premier tour. Au deuxième tour, 51,12% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Briançon ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 30,69% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 28,47% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Briançon.