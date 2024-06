Résultat des législatives à Brissac Loire Aubance : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Brissac Loire Aubance, la Nupes avait en effet obtenu 32,65% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment obtenu 16,27% à Brissac Loire Aubance pour les élections continentales. Mais ce sont 33% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,99%), de l'écologiste Marie Toussaint (9,06%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,96%).

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Brissac Loire Aubance en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 22% à Brissac Loire Aubance ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Brissac Loire Aubance Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Rassemblement national de Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Brissac Loire Aubance, avec 24,22% des électeurs, soit 1152 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 19,74%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,27%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Brissac Loire Aubance au premier tour de la présidentielle 2022 La commune de Brissac Loire Aubance avait offert à Marine Le Pen 20,18% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la cheffe de file du RN avec respectivement 34,22% et 20,34% des votes. Et La cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 32,25% contre 67,75%.

12:32 - Quel résultat à Brissac Loire Aubance pour le bloc présidentiel aux législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection des députés. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Brissac Loire Aubance, grattant 14,89% des votes sur place, contre 36,80% en moyenne pour les candidats La République en Marche répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Caroline Bessat (NUP) dans la Brissac-Loire-Aubance - 2e circonscription avec 35,15% et Laëtitia Saint-Paul (ENS) dans la Brissac-Loire-Aubance - 4e circonscription avec 37,36%. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Brissac Loire Aubance : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Brissac Loire Aubance est perçue comme une ville dynamique et vivante. Dotée de 4 735 logements pour 10 895 habitants, la densité de la ville est de 1104 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 709 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 670 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,33%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,41% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,38% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 347,04 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, Brissac Loire Aubance incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Brissac Loire Aubance À Brissac Loire Aubance (49250), le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère décisif de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,02% au premier tour et seulement 47,76% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Brissac Loire Aubance ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 19,87% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 19,33% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat est en mesure de pousser les habitants de Brissac Loire Aubance à s'intéresser plus fortement au scrutin.