Résultat des législatives à Caen : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Caen ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Caen, la Nupes avait en effet réuni 40,79% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions correspondant à la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 21,79% à Caen pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 44% sur place.

18:42 - Le RN favori à Caen pour les législatives ? Alors que tirer de cette combinaison de chiffres ? Si dans tout le pays, les sondeurs dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 15 points de plus aux législative 2024 par rapport à son résultat des dernières législatives (ce qui amènerait théoriquement le parti de Jordan Bardella tout proche des 20% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a grappillé que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Jordan Bardella n'y est pas arrivé à Caen lors des élections de juin Le résultat des élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. À Caen, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 21,79% des votes. Elle devançait la liste de Valérie Hayer avec 18,49%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 15,42%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Caen lors de la dernière présidentielle On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 à Caen que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Elle avait engrangé 11,87% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,26%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 28,94% et Marine Le Pen avec 11,87%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,26% contre 76,74%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Caen ? Le RN ne convainquait pas dans la commune de Caen en 2022, lors des élections du Parlement, avec 7,96% au premier tour, contre 40,79% pour les candidats Nupes en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux candidats rivaux portant l'étiquette Nupes (53,13% contre 46,87% pour le RN). La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Emma Fourreau (NUP) dans la 1re circonscription avec 50,7% et Arthur Delaporte (NUP) dans la 2e circonscription avec 59,8%.

11:02 - Caen aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des élections législatives, Caen foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 108 200 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 9 405 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (62,34%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 8 216 personnes (7,66%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 937 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,37%, révélant une situation économique instable. À Caen, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention à Caen : quelles perspectives pour les élections législatives ? Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des consultations démocratiques antérieures ? Pendant les élections européennes de début juin, 59 006 personnes en âge de voter à Caen avaient pris part au scrutin (soit 57,42%), contre une participation de 55,39% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,53% au premier tour et seulement 52,86% au second tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.