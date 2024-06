En direct

19:43 - La gauche aussi dans les favoris à Cazères-sur-l'Adour pour ces législatives 2024 ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 10,38% à Cazères-sur-l'Adour. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 19% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,06%), de Marie Toussaint (2,48%) ou encore de Léon Deffontaine (3,39%). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Cazères-sur-l'Adour, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 32,57% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Cazères-sur-l'Adour Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 34% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 39,95% à Cazères-sur-l'Adour le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. C'est en effet la liste présentée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Cazères-sur-l'Adour, avec 39,95% des votes devant la liste portée par Valérie Hayer avec 14,22%, suivie par la liste de Jean Lassalle avec 11,74%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Cazères-sur-l'Adour lors de la présidentielle 2022 La communauté des électeurs de Cazères-sur-l'Adour s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022 puisque la leader du Rassemblement national l'emportait avec 33,08% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean Lassalle arrivaient derrière à 24% et 13,08% des voix. Jean-Luc Mélenchon ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 12,62% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 53,66%, devant Emmanuel Macron à 46,34%.

12:32 - À Cazères-sur-l'Adour, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des dernières législatives à Cazères-sur-l'Adour, le RN se plaçait à la deuxième place, 26,61% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 32,57% pour Boris Vallaud (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,07%. Boris Vallaud remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Cazères-sur-l'Adour : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Cazères-sur-l'Adour, le scrutin est en cours. Dotée de 558 logements pour 1 127 habitants, la densité de la ville est de 33 habitants par km². Ses 67 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 344 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,17% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 47,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 91,46 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Cazères-sur-l'Adour incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de la participation lors des élections législatives à Cazères-sur-l'Adour Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Durant les précédentes élections européennes, 862 inscrits sur les listes électorales de Cazères-sur-l'Adour (Landes) avaient pris part au vote (soit 53,02%). Le taux de participation était de 53,61% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,16% au premier tour. Au deuxième tour, 46,21% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Cazères-sur-l'Adour pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 855 personnes en âge de voter dans la ville, 77,66% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 77,71% au second tour, soit 666 personnes.