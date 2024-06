Résultat des législatives à Challes : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Une victoire du RN à Challes au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être confirmer le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Challes, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 41,71% des votes contre Valérie Hayer à 11,61% et Raphaël Glucksmann à 11,37%. Ce qui correspond à 176 votes dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Challes lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,67% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Challes. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,3%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 4,74% des suffrages. Avec 49,38%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,62%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Challes ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Challes, le RN arrivait à la deuxième place, 26,14% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 37,17% pour Marietta Karamanli (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 62,44%. Marietta Karamanli remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Challes : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Challes comme dans toute la France. Dotée de 569 logements pour 1 183 habitants, la densité de la ville est de 47 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 45 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 653 foyers fiscaux. Dans le village, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,22% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 42,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 39,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 751,46 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Challes, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les élections législatives à Challes sont lancées L'observation des derniers scrutins électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Pendant les européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 51,59% des électeurs de Challes (Sarthe). L'abstention était de 49,02% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,78% au premier tour et seulement 54,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Challes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.