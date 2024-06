Résultat des législatives à Châteaudun : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 20% et 24% à Châteaudun lors de ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en rassembler une part. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,7% des suffrages dans la localité. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 10,52% à Châteaudun le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Châteaudun avant les législatives Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais quelques lignes directrices apparaissent… L'étiquette RN pourrait s'afficher à 20% à Châteaudun lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les élections européennes se confirme localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30 à 35% des voix dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Châteaudun dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Consulter des résultats plus récents nous semble aussi une évidence au moment du scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Châteaudun. Le mouvement a cumulé 33,27% des votes, contre Valérie Hayer à 16,5% et Raphaël Glucksmann à 10,52%.

14:32 - 28,92% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Châteaudun C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Châteaudun lors du premier tour de la présidentielle avec 28,92%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,92%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 21,06% et 6,2% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 41,62% contre 58,38%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce dimanche à Châteaudun ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très observé. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Châteaudun il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,29% au premier tour, contre 44,76% pour Philippe Vigier (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Châteaudun votant pour la 4ème circonscription d'Eure-et-Loir. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 32,61% contre 67,39% pour les vainqueurs. Philippe Vigier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Châteaudun : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale législative, Châteaudun se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 12 909 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 753 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (33,01%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 1 377 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 772 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,08%, révélant une situation économique mitigée. À Châteaudun, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis français.

09:32 - Abstention à Châteaudun : quelles perspectives pour les législatives ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Début juin, lors des élections européennes, parmi les 7 820 personnes en âge de voter à Châteaudun, 56,23% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 51,42% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,47% au premier tour. Au deuxième tour, 59,45% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Châteaudun ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.