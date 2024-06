Résultat des législatives à Chevilly-Larue : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel candidat vont désigner les supporters de l'ancienne Nupes à Chevilly-Larue ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Chevilly-Larue, le binôme Nupes avait en effet accumulé 42,3% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment terminé à 12,75% à Chevilly-Larue pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 27,19% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,03% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,68% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 48% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 4 points à Chevilly-Larue Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN devrait s'élever pas loin des 20% à Chevilly-Larue. Un calcul qui paraît logique compte tenu des points également arrachés par la formation politique dans la zone ces dernières années et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Chevilly-Larue à contre-courant lors des européennes 2024 Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le RN n'a pas rassemblé les électeurs il y a quelques jours en effet, à Chevilly-Larue, la liste Bardella devant se contenter de la deuxième place à 20,37% aux élections du Parlement européen. La liste de Manon Aubry finissait en première place avec 27,19%.

14:32 - 37,25% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Chevilly-Larue L'élection du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 37,25% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,39%. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 14,12% des voix. Le deuxième round de scrutin laissera en retrait Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 71,13% contre 28,87% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Chevilly-Larue ? Le score de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement pour cette élection législative localement, comme dans le reste de la France. Les législatives 2022 à Chevilly-Larue ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 10,94% dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription du Val-de-Marne, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 42,30% des voix. Sur la commune de Chevilly-Larue, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

11:02 - Chevilly-Larue : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale législative, Chevilly-Larue se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 20 326 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 746 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 344 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (65,78%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Chevilly-Larue abrite une communauté diversifiée, avec ses 3 893 résidents étrangers, soit 19,11% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 46,52% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1144,43 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Chevilly-Larue, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Chevilly-Larue ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère important de ce scrutin législatif à Chevilly-Larue. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Chevilly-Larue. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 35,97% des électeurs de la ville. L'abstention était de 28,88% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,26% au premier tour. Au second tour, 57,1% des votants ne se sont pas déplacés. Quel député se substituera à Rachel Keke dans la 7ème circonscription du Val-de-Marne ?