Résultat des législatives à Compiègne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Compiègne ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Lors du premier round des législatives, il y a deux ans, la Nupes avait attiré 23,63% des suffrages en moyenne sur les 2 composant la ville. Une performance à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 11,42% à Compiègne. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 15,71% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,99% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,33% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 31% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Compiègne avant les législatives Que peut-on retenir de cette masse de données ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait se situer à environ 21% à Compiègne. Un verdict qui semble coller avec les points également arrachés par la formation politique dans la zone ces dernières années : un bond de 4 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Une avance de Bardella à Compiègne le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Il y a quelques semaines en effet, à Compiègne, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, récoltant 24,85% des votes contre Valérie Hayer à 16,46% et Manon Aubry à 15,71%. Si on entre dans le détail, 2871 habitants l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Compiègne lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen finissait loin derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 18,02% contre 29,5% pour Emmanuel Macron et 26,38% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour avec 34,33% contre 65,67%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le nombre de votes du RN sera la clé du scrutin pour cette élection législative 2024 au niveau local. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Compiègne il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,67% au premier tour, contre 26,12% pour les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. A l'issue du second round, ce sont encore des candidats LREM qui vont glaner le plus de votes, avec 70,49% à l'échelle communale.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Compiègne A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Compiègne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 40 394 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 3 256 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 23 590 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 17,74% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 22,51% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 4 625 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,01%, Compiègne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2687,72 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,82%, annonçant une situation économique mitigée. À Compiègne, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Compiègne ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 52,97% des inscrits sur les listes électorales de Compiègne avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 52,36% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,48% au premier tour. Au deuxième tour, 57,51% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Compiègne cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record.