Résultat des législatives à Corbeil-Essonnes : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire au terme de ces législatives ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Corbeil-Essonnes, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 42,32% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 49% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (45,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,67% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 0,95% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 9,29% à Corbeil-Essonnes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un total de 48% sur place.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Corbeil-Essonnes avant les législatives Alors que tirer de cette combinaison de chiffres ? Si en France entière, les instituts de sondage dessinent une évolution du RN à près de quinze points aux législative 2024 par rapport à son résultat des dernières législatives (ce qui porterait le parti de Jordan Bardella à près de 30% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Corbeil-Essonnes pas vraiment en phase avec la France lors des européennes Consulter des résultats plus récents nous semble aussi une évidence au moment du scrutin de ces législatives. Lors des élections des députés européens 2024 en effet, Jordan Bardella avait obtenu 24,16% des votes à Corbeil-Essonnes et n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui finissait en première place avec 33,96%.

14:32 - 45,98% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Corbeil-Essonnes C'est certainement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Corbeil-Essonnes avait offert à Marine Le Pen 16,85% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé cette fois la candidate avec respectivement 45,98% et 18,59% des votes. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 64,37% contre 35,63% pour Le Pen.

12:32 - Farida Amrani (Nupes) en tête lors des législatives il y a deux ans à Corbeil-Essonnes Analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des législatives 2022, Corbeil-Essonnes, couverte par la 1ère circonscription de l'Essonne, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 42,32%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 15,02%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 34,99% contre 65,01% pour les vainqueurs. Farida Amrani conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Corbeil-Essonnes : une analyse socio-démographique Les données démographiques et socio-économiques de Corbeil-Essonnes montrent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 23,09% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,4% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2068,62 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, la présence d'une population immigrée de 27,37% et d'une population étrangère de 24,51% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Corbeil-Essonnes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,16% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Etude de l'abstention lors des élections législatives à Corbeil-Essonnes Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 52 957 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 23 503 inscrits sur les listes électorales à Corbeil-Essonnes, 36,83% étaient allés voter. Le taux de participation était de 34,55% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 35,21% au premier tour. Au second tour, 33,92% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Corbeil-Essonnes pour les élections législatives 2024 ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,02% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 57,4% au deuxième tour, soit 12 887 personnes.