En direct

19:51 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Cornebarrieu fait envie La Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 25,63% des voix dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,47% à Cornebarrieu. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 9% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,41% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 30% cette fois.

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Cornebarrieu Difficile d'établir des prévisions dans cette combinaison de scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà récupéré 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 25% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,55% dans la moyenne nationale pour le RN à Cornebarrieu aux européennes Cette hiérarchie n'est plus forcément valable aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Cornebarrieu, à 30,55%. L'extrême droite a alors doublé Raphaël Glucksmann à 14,47% et Valérie Hayer à 14,4%.

14:32 - À Cornebarrieu, le résultat de la présidentielle encore bien ancré Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,32% contre 29,19% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,69% et 8,5% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,72% contre 61,28%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection des députés localement, comme dans le reste du pays. Au premier tour des élections législatives 2022, Cornebarrieu, couverte par la 1ère circonscription de la Haute-Garonne, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 32,42%, alors que le RN sera derrière à 17,91%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,26% contre 43,74% pour le RN). Pierre Baudis remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Cornebarrieu : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cornebarrieu regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,79% de cadres supérieurs pour 8 164 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 722 entreprises, Cornebarrieu offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,95% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,48% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 540 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 8,76%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 402 euros/an. Cornebarrieu incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Cornebarrieu Comment votent le plus souvent les habitants de cette agglomération ? A l'occasion des élections européennes de début juin, 5 377 inscrits sur les listes électorales de Cornebarrieu (Haute-Garonne) avaient pris part au scrutin (soit 55,09%), à comparer avec un taux de participation de 55,98% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,17% au premier tour et seulement 46,77% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Cornebarrieu ? Pour comparer, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record.