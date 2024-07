Résultat des législatives 2024 à Colomiers : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Colomiers a connu une participation de 74,19%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 23 712 personnes en âge de voter à Colomiers, 61,34% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 54,83% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 h.

L'une des clés de ces législatives est sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. Dans la commune, 74,19% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 23 075 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,99% étaient allés voter. Le taux de participation était de 76,63% au second tour, ce qui représentait 17 694 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 représentait 53,73% au premier tour. Au deuxième tour, 52,44% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Colomiers ?

17:29 - Colomiers aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Colomiers foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 25,87% de cadres pour 40 159 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 2 958 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 10 919 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,32%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 4 288 résidents étrangers, soit 10,76% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 11,6%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2698,41 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Colomiers incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.