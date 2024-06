Résultat des législatives à Coudekerque-Branche : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche entre 20% et 21% à Coudekerque-Branche pour ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,34% des bulletins dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,85% à Coudekerque-Branche. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 20% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (7,2%), de l'EELV Marie Toussaint (2,74%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,33%).

18:42 - Le RN a fortement séduit à Coudekerque-Branche Que conclure de tous ces scores ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 40% ou plus à Coudekerque-Branche ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Coudekerque-Branche Le nom de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Coudekerque-Branche, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, avec 46,03% des suffrages devant Valérie Hayer à 11,18% et Raphaël Glucksmann à 8,85%. Ce qui correspond à 3457 votes dans la ville.

14:32 - Coudekerque-Branche avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 36,71% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Coudekerque-Branche. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,07% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,16%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 4,95% des voix. Pour le deuxième tour, c'est encore la cheffe de file de l'ancien Front national qui s'imposait avec 57,23%, devant Emmanuel Macron à 42,77%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble aux législatives à Coudekerque-Branche ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette observation ne peut prédire avec fiabilité le résultat… Aux législatives en 2022 à Coudekerque-Branche, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 32,61% des votants ayant choisi son binôme, contre 33,70% pour Christine Decodts (LREM) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 51,21% des votes, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (48,79%). C'est donc Yohann Duval chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Coudekerque-Branche : élections législatives et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Coudekerque-Branche foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 20 765 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 764 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 6 012 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,95% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 320 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 694 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,47%, annonçant une situation économique précaire. À Coudekerque-Branche, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Coudekerque-Branche : la mobilisation des habitants aux élections législatives À Coudekerque-Branche, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,69% au premier tour. Au deuxième tour, 57,98% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 16 013 personnes en âge de voter dans la ville, 28,74% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,83% au second tour. Les jeunes montrent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?