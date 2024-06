Résultat des législatives à Couëron : premiers chiffres de l'élection 2024

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à environ 20% voire plus à Couëron ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Couëron, à 23,31%, soit 2091 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Raphaël Glucksmann à 21,54% et Valérie Hayer à 13,66%.

Dans les bureaux de vote de Couëron, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 17,9%, la présidente du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,9% et 27,69% des bulletins exprimés. Le deuxième round de scrutin restera synonyme de défaite pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 68,25% contre 31,75% pour Le Pen.

Se retourner sur le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Couëron, obtenant 13,1% des votes sur place, contre 42,05% pour Ségolène Amiot (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (56,87% contre 43,13% pour le RN). Ségolène Amiot conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Couëron

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Couëron émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 23 057 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 318 entreprises, Couëron se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,05% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Couëron incarne une communauté diversifiée, avec ses 609 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 083 €/an, la ville aspire à un avenir prospère. À Couëron, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.