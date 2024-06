Résultat des législatives à Cruet : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN à son niveau national à Cruet aux européennes Revenir quelques semaines en arrière semble d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est affichée en tête des européennes 2024 à Cruet. Le bulletin glanait 30,25% des suffrages, face à Raphaël Glucksmann à 16,64% et Valérie Hayer à 11,15%.

14:32 - 22,48% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Cruet Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini première avec 22,48% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Cruet. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,75%. Yannick Jadot ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,15% des voix. Avec 42,9%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 57,1%.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Cruet ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Cruet en 2022, lors des élections du Parlement, avec 19,11% au premier tour, contre 33,13% pour Jean-François Coulomme (LFI-PS-PC-EELV), Cruet faisant partie de la 4ème circonscription de la Savoie. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Jean-François Coulomme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Cruet : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La structure démographique et socio-économique de Cruet détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 5,11% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Avec 45,96% de population active et une densité de population de 100 habitants/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 499 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,2%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,11%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cruet mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,05% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - C'est l'heure de voter à Cruet : les législatives débutent L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 35,68% des inscrits sur les listes électorales de Cruet, à comparer avec une abstention de 43,49% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,09% au premier tour. Au second tour, 48,52% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 16,71% des votants de la ville. L'abstention était de 19,15% au deuxième tour.