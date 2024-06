Résultat des législatives à Dole : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes disparue à Dole ?

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, est un saut dans le vide. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait cumulé 14,19% à Dole il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 9,53% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,47% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 30% sur place. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à Dole, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,95% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme très proche de la majorité présidentielle par les sondeurs ?