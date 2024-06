Résultat des législatives à Douai : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Douai à la loupe L'autre source de doute qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 10,22% à Douai. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 14,84% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,69% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,37% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 30% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Douai, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,13% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Un Rassemblement national victorieux à Douai à 20 jours des législatives Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques lignes directrices émergent… L'étiquette RN pourrait s'afficher à 30% à Douai lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les élections européennes se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? La projection est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du Rassemblement national à Douai Revenir quelques semaines en arrière semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes 2024 à Douai. Le bulletin attirait 35,76% des suffrages, face à Manon Aubry à 14,84% et Valérie Hayer à 12,82%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Douai lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection présidentielle. L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen terminait à 28,07% au 1er tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 27,3% et 23,86% des voix. Douai n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,84% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,21% contre 52,79%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Douai ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très instructif. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Douai il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 24,53% au premier tour, contre 27,13% pour Cyril Grandin (LFI-PS-PC-EELV), Douai votant pour la 17ème circonscription du Nord. Il en ira de même au second tour, le parti voyant cette fois le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Les défis socio-économiques de Douai et leurs implications électorales La composition démographique et socio-économique de Douai détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 2369 hab par km² et 41,09% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 22,53% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 530 €/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (7,09%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,37%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 8,52% à Douai, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.

09:32 - Etude de l'abstention lors des dernières législatives à Douai À Douai (59500), le niveau de participation constituera incontestablement un critère essentiel des élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,18% au premier tour. Au deuxième tour, 37,59% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 63,73% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 65,37% au premier tour, c'est-à-dire 17 230 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Douai.